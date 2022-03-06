الشكشاك : النائب العام وعد باتخاذ عدة خطوات لتذليل عودة الاستقرار بتاورغاء

6 مارس، 2022 10:31 م
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عبدالرحمن الشكشاك
عبدالرحمن الشكشاك

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس المجلس المحلي تاورغاء، عبدالرحمن الشكشاك، إن مكتب النائب العام طلب من السلطة المحلية تاورغاء. بإخلاء مخيم الدعوة الإسلامية خلال أسبوعين وفق إخطار سيتم توزيعه على المقيمين.

وأوضح الشكشاك في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن طلب الإخلاء هو تنفيذ خطة إخلاء كافة الأماكن العامة. ومنها مقار الشركات التي اتخذها أهالي مدينة تاورغاء سكنا لهم منذ نزوحهم سنة 2011، وسيتم إخلاء بقية المخيمات.

وأضاف أن مكتب النائب العام وعد باتخاذ عدة خطوات من شأنها تذليل الصعوبات التي يواجهونها بدعم العودة والاستقرار بمدينة تاورغاء. ومن بين إجراءات الدعم، جبر ضرر الأهالي عن مساكنهم وسرعة صيانة الشعبيات بالمدينة وفق القرار 375. وكذلك إنشاء وحدات سكنية جاهزة، وذلك من خلال تواصله مع الجهات ذات العلاقة بالحكومة الليبية.

وأشار الشكشاك إلى أن الأهالي يجب عليهم العودة إلى تاورغاء وصيانة بيوتهم أسوة ببقية الأسر التي عادت في ظروف سيئه سابقاً. فالآن الكهرباء والمياه والخدمات متوفرة، ومن لا يريد العودة ويريد الاستقرار بأي مكان آخر خارج تاورغاء فكل المدن ليبية، وليبيا بالجميع وللجميع. 

 

6 مارس، 2022 10:31 م
13

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