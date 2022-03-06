بن شعبان: استئناف الرحلات مع المنطقة الشرقية بمطار معيتيقة يتم عبر مصلحة الطيران المدني

أخبار ليبيا 24

أكد مدير المكتب الإعلامي بمطار معيتيقة الدولي، فوزي بن شعبان، أنه لم يتم استئناف الرحلات الداخلية مع المنطقة الشرقية.

وأوضح بن شعبان لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد.. أن استئناف الرحلات الداخلية من وإلى مطار معيتيقة يسير بشكل اعتيادي لرحلات الحقول النفطية وسبها فقط.

وقال بن شعبان: “نحن كمطار نسير وفق تعليمات مصلحة الطيران المدني.. وعندما يتم استئناف الرحلات الداخلية مع المنطقة الشرقية سيتم الإعلان عن ذلك”.