الشويهدي يهاجهم وليامز ويؤكد فشلها في حوار جنيف

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قال عضو مجلس النواب جلال الشويهدي في تصريحات صحافية اليوم الأحد إنه يجب على المستشارة الأممية ستيفانى وليامز أن تبتعد عن محاولتها التحكم فى الملف الليبي بعد أن أصبح الحل ليبيًّا ليبيًّا، وأن تحترم التعديل الدستورى الـ12 الذي تم بعد التشاور مع مجلس الدولة، بعد فشلها فى حوار تونس وجنيف

وأوضح الشويهدي أن ستيفاني تحاول أن تذهب بنا إلى انتخابات مصيرها مجهول. و لا يهمها ما سيحدث بعد إجراء عملية انتخابية تحت حماية مربعات أمنية تسيطر على صناديق الاقتراع. ومشاركة في الانتخابات في الوقت نفسه.

ونوه إلى أنه لن ننجر إلى إنتخابات دون أن تكون هناك حكومة توافقية تستطيع أن تعمل في كل التراب الليبي شرقا وغربا وجنوبا. وتكون هناك مصالحة حقيقية بين الليبيين، وعودة المهجرين إلى مدنهم. خاصة مهجري المنطقة الشرقية

وأكد أنه يجب أن تكون صناديق الاقتراع تحت حماية وزارة داخلية قوية لكي تكون الانتخابات نزيهة. وشفافة وحرة وإلا فالمصير مجهول.

وفي سياق ليس ببعيد قال، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، إنه شجّع كل من الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة (المنتهية) عبدالحميد الدبيبة. على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد. وذلك في وقت تبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة. لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وفي تغريدة نشرتها، سفارة السفارة الأمريكية، ذكر نورلاند، إنه “في سياق التوترات السياسية المستمرة في ليبيا. تواصلت مع رئيس الوزراء الدبيبة ورئيس الوزراء المكلّف باشاغا، وأنا على ثقة من رغبة كلا القياديين في تجنّب تصعيد العنف”.

وقال نورلاند، “شجعتهما على النظر في السبل، التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود. بتيسير من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.