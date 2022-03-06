الحكم بالإعدام والسجن ضد إرهابيين بهجوم بنقردان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أصدر القضاء التونسي، أحكاما تراوحت بين الإعدام والسجن لعشرات السنوات بحق متورطين في هجوم في مدينة بنقردان. الواقعة على الحدود مع ليبيا، عام 2016.

وبحسب إذاعة ”موزاييك“ المحلية، فإنه تم إصدار حكم بالإعدام شنقا حتى الموت لـ 16 متهما. والسجن مدى الحياة لـ 15 متهما.

استهدف 3 مواقع أمنية

وتم الحكم على متهمين اثنين آخرين بالسجن مدة 30 سنة، ومتهمين اثنين بـ 27 عاما، ومتهمين اثنين بـ 24 عاما. وثلاثة آخرين بـ 20 عاما.

كما أصدر القضاء أحكاما تتراوح بين 15 و 4 سنوات بحق بقية المتهمين، وعدم سماع الدعوى في حق بعض المتهمين.

وفي 7 مارس 2016، هاجم مسلحون تابعون لتنظيم داعش مدينة بن قردان، حيث استهدف هؤلاء 3 مواقع أمنية في آن واحد. لكن الجيش التونسي وقوات الأمن مسنودين بدعم من السكان تمكنوا من إحباط الهجوم واكتشاف مخزن للأسلحة والذخيرة.

مقتل 55 مسلح إرهابي

وخلال الهجوم تم القضاء على عشرات المتشددين وألقي القبض على آخرين. بينما سقط ما لا يقل عن 14 عنصرا من أفراد الجيش الوطني والحرس التونسي.

وأسفر الهجوم عن مقتل 55 مسلحًا من ”داعش“ و12 من قوات الأمن و7 مدنيين. بينما تم توقيف 52 مشتبها بهم كانوا ينوون إقامة ”إمارة داعشية“، وفق مسؤولين تونسيين.

هجوم فاشل

وفي وقت لاحق، أعلن تنظيم ”داعش“ تبنيه ما سماه ”غزوة بن قردان“. وهو الهجوم الفاشل الذي شنه على مدينة بن قردان التونسية.

ومدينة بنقردان، التي لا يتعدّى عدد سكانها 70 ألفًا، لا تبعد عن معبر رأس جدير الحدودي بين تونس وليبيا إلاّ نحو 35 كيلومترًا. ويعتمد أهلها على الفلاحة، وتربية الماشية، والتجارة مع الليبيين.

السفارة الأمريكية

وعقب هجوم بنقردان، شهدت تونس تنفيذ هجمات على أيدي مجموعات متشددة. وعاشت العاصمة تونس يوم تنصيب حكومة إلياس الفخفاخ، في فبراير 2020، هجومًا مسلحًا قرب مقر السفارة الأمريكية.

كما شهدت محافظة سوسة الساحلية، يوم 6 سبتمبر 2020، هجومًا مماثلًا استهدف عناصر من الحرس الوطني. بعد 4 أيام من تنصيب حكومة هشام المشيشي، الذي أقيل من مهامه يوم 25 يوليو الماضي.

خلية متشددة

وتنفذ قوات الأمن التونسية بين الحين والآخر عمليات ضد عناصر متشددة تخطط لتنفيذ عمليات مسلحة في البلاد.

يشار إلى أن قوات الأمن أطاحت، في أغسطس من العام الماضي، بخلية متشددة في محافظة سوسة الساحلية، كانت تستعد لاستهداف مقر أمني.