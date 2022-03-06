تعرف على أسعار الدولار واليورو اليوم في ليبيا

6 مارس، 2022 11:06 م
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أسعار الدولار واليورو في ليبيا
أسعار الدولار واليورو في ليبيا

أخبار ليبيا 24  

تباينت أسعار صرف معظم العملات العربية والأجنبية، مقابل الدينار الليبي، في السوق الموازية. خلال تعاملات اليوم الأحد، 6 مارس 2022.

وشهدت الأسعار في مصرف ليبيا المركزي استقرارًا في تعاملات أول أيام الأسبوع.

وجاءت أسعار العملات الأجنبية الأكثر تداولا في ليبيا على النحو التالي:

بلغ سعر الدولار الأمريكي حوالي 4.96.75 دينار.

أما سعر اليورو في ليبيا فسجل نحو 5.37 دينار.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في ليبيا 6.55 دينار.

أسعار العملات العربية في ليبيا:

ومن العملات العربية المتداولة في ليبيا جاء الدينار التونسي ليسجل 1.67 دينار.

واستقر سعر الجنيه المصري عند 0.31 دينار.

أما سعر الدينار الأردني فسجل نحو 6.85 دينار.

السعر الرسمي للدولار:

سجل سعر صرف الدولار في مصرف ليبيا المركزي نحو 4.65 دينار للبيع و4.63 دينار للشراء.

وسجل سعر صرف اليورو 5.09 دينار للبيع و5.06 دينار للشراء

أسعار الذهب والفضة بالدينار الليبي:

سجل الذهب عيار 18 نحو 227 دينارا ليبيا.

بينما سجل الذهب عيار 21 حوالي 264.83 دينار ليبي.

وسجل الذهب عيار 22 حوالى 275.80 دينار ليبي.

فيما سجل كسر الذهب عيار 24 نحو 302.06 دينار ليبي.

وسجل كسر الفضة 2.7 دينار ليبي.

6 مارس، 2022 11:06 م
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