أربعة موانئ استأنفت تصدير النفط من أصل ستة

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أكدت وكالة بلومبيرغ الأمريكية في تقرير لها نشرته اليوم الأحد إن أربعة موانئ نفطية في ليبيا استأنفت العمل من بين ستة موانئ لتصدير النفط إلى الأسواق الدولية بعد إغلاقها يوم الخميس .

واوضحت بلومبيرغ في تصريحات نقلتها عن أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مصرح لهم بالتحدث إلى وسائل الإعلام إن المحطات التي أستئنافت الانتاج هي رأس لانوف والبريقة وزويتينة والسدرة.

في حين المؤسسة الوطنية للنفط قالت الخميس الماضي إن الموانئ الأربعة ومنشآت في مليتة والزاوية أغلقت مؤقتاً بسبب سوء الأحوال الجوية.

كذلك أوضح وزير النفط محمد عون في وقت لاحق إن هذه الخطوة غير مبررة وانتهاك للأمن القومي وفقاً للوكالة.

وفي سياق ليس ببعيد أكدت مصادر مطلعة إغلاق محتجين من قبائل الطوارق لأكبر حقل نفطي جنوبي البلاد، وهبوط الإنتاج إلى 985 ألف برميل يوميا.

وقالت المصادر إن المحتجين أغلقوا الإنتاج في حقل الشرارة أكبر الحقول النفطية جنوبي البلاد. احتجاجا على رفض الحكومات الليبية المتتالية منحهم الجنسية الكاملة.

وتابعت المصادر إن المحتجين منذ أيام يعتصمون في الطريق الرئيسي المؤدية للحقل إلا إنهم أغلقوا اليوم، صمام الحمادة. بخط نقل النفط الخام من حقل الشرارة، ما أدى لتراجع الإنتاج النفطي العام إلى 985 ألف برميل يوميًا.

وحقل الشرارة الذي تديره شركة أكاكوس – التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط. وتحالف شركات ريبسول الإسبانية وتوتال الفرنسية و”أو إم في” النمساوية و”ستات أويل” النرويجية. هو أكبر حقل نفطي في البلاد؛ ويسهم بنحو 25% من الإنتاج.

وأصدرت المؤسسة الوطنية للنفط بيانا أعلنت فيه وقف الصادرات في بعض الموانئ النفطية. وعدم قدرة القاطرات البحرية على ربط النواقل بسبب سوء الأحوال الجوية. دون تعليق على ما نقلته وسائل إعلام ليبية عن إغلاق حقل الشرارة.