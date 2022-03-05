ويليامز : نقف في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير الواقع الحالي

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قالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا سيتفاني ويليامز، إن المبادرة التي أطلقتها لتفعيل وتثبيت التوافق. الذي حدث بين مجلسي النواب والدولة من خلال لجنتي خارطة الطريق نابعة من حرصي الشديد على مساندة الليبيين. في مسعاهم لإنهاء شبح الانقسام .

وأوضحت ويليامز – في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على تويتر – أن المبادرة تهدف لبناء توافق حقيقي ومتين من أجل إعداد قاعدة دستورية. تمكن من إجراء الانتخابات في أقرب وقت.

2/2 وأتابع بأسف الحملات الإعلامية التي تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا، وهنا أريد التأكيد أنني أقف في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير هذا الواقع غير المقبول وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع. — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) March 5, 2022

وأبدت المبعوثة الأممية آسفها للحملات الإعلامية التي تستهدف الجهود الرامية لإنهاء حالة التشظي والانقسام في ليبيا.

وأكدت “أنني أقف في صف ملايين الليبيين الراغبين في تغيير هذا الواقع غير المقبول. وتجديد شرعية المؤسسات عبر صناديق الاقتراع”.

وكانت المبعوثة الأممية إلى ليبيا سيتفاني ويليامز، خاطبت أمس الجمعة، مجلسي النواب وما يعرف بـ”الأعلى للدولة”. لاختيار 6 أعضاء من كل منهما، لإطلاق مشاورات من شأنها وضع قاعدة دستورية تمهد الطريق لإجراء الانتخابات في البلد الأفريقي.

إلا أن الدعوة الأممية، التي تجاهلت الحديث عن مصير السلطة التنفيذية، تباينت ردود الأفعال بشأنها، بين فريق رحب بها. وآخر اعتبرها تمهد لـ”انقسام” ليبيا.