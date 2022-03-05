وزير الصحة بالحكومة الجديدة يتعهد بالقضاء على الفساد

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بحث وزير الصحة بحكومة الاستقرار الوطني عثمان عبدالجليل مع رئيس الحكومة فتحي باشاغا في مدينة طبرق الاستراتيجيات والإجراءات التي سيتبعها في مهامه كوزيراً للصحة في الحكومة الليبية.

وقال عبدالجليل في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتاعي فيسبوك. إن الاستراتيجية ستشمل وضع حلول فورية وجذرية لعلاج مرضى الأورام. والحرص التام وخلال أشهر قليلة على عدم إحتياج أي مريض ليبي بهذا المرض الخبيث للبحث عن دواء وعلاج له سواء في الداخل أو في الخارج.

وأوضح عبدالجليل، أنه سيشرع في تنفيذ برنامج التأمين الصحي الشامل لكل المواطنين بآلية ناجعة وفعّالة. والاهتمام البالغ بالمستشفيات المركزية والتخصصية في كل مناطق ليبيا. والعمل على توأمة بعض منهم مع مستشفيات دولية وذلك لتوطين العلاج بالداخل.

وأصاف عبدالجليل، أنه سيقضي على الفساد الاداري والمالي في ديوان الوزارة وفي كل المؤسسات التابعة لها. وسينظم القطاع إدارياً والرفع من مستوى العاملين به فنياً وذلك من خلال التدريب التخصصي لكل العاملين به في الداخل والخارج حسب برنامج تدريبي دقيق. بالاضافة إلى الاهتمام ببرامج الصحة المجتمعية واطلاق مشروع الملف الالكتروني للمرضى لتسهيل عملية المراجعة والمتابعة.

في حين تعهد عبدالجليل لليبيين بأنه سيعمل ما في وسعه للنهوض بهذا القطاع وأنه لن يدخر جهداً في تنظيفه من الفساد والمفسدين. لتحقيق مستوي خدمات صحية تليق بالمواطن الليبي.

في حين أكد أنه سيكون صوت المواطن داخل الحكومة للدفع بقوة لتحقيق رغبة 2.8 مليون ليبي. في اجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية. وذلك في أسرع وقت ممكن ووفقاً لخارطة الطريق المتوافق عليها بين مجلسي النوّاب والدولة.