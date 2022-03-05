وزير الصحة بالحكومة الجديدة يؤدي اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب

5 مارس، 2022 3:17 م
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أخبار ليبيا 24

أدى وزير الصحة بالحكومة الليبية الجديدة، الدكتور عثمان عبدالجليل، اليوم السبت، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في القبة بمنطقة الجبل الأخضر.

وقال الناطق باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن عبدالجليل سيباشر ابتداءً من اليوم السبت، عمله وزيراً للصحة.. عقب تعذر وصوله لجلسة أداء اليمين الدستورية لحكومة فتحي باشاغا في جلسة مجلس النواب الخميس الماضي.

وكان قد تعهد عبدالجليل بالعمل مع رئيس الحكومة فتحي باشاغا للدفع بالعملية الديمقراطية في ليبيا.. وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أسرع ما يمكن، والتي حددها البرلمان ومجلس الدولة في خارطة الطريق.

5 مارس، 2022 3:17 م
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