مدير أمن طبرق ينفي وجود أي عمليات خطف بالمدينة

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نفى مدير أمن طبرق عقيد سامي إدريس نصر الأخبار المتداوله عبر بعض صفحات مواقع التواصل الأجتماعي والتي تفيد بتنفيذ عمليات خطف في المدينة.

وقال نصر في تصريح لاخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن هذة الاخبار عارية عن الصحة جملة وتفصيلاً. ومجرد شائعات يتم بثها وتداولها عبر الميديا دون التأكد من صحتها. مؤكداً أن الجهات الرسمية لم تتلقي اي بلاغ رسمي حول عملية خطف أطفال أو محاولات خطف حتى.

وطالب نصر من الجميع بتحري الدقة والمصداقية قبل تداول مثل هذة الاخبار، داعياً الأهالي بنصح اطفالهم. بعدم الحديث مع الغرباء أو ركوب السيارات مع الغرباء بحجة إيصالهم. وتوعيتهم بأن هذة التصرفات خاطئة، وعدم أرسالهم للمحال التجارية في ساعات القيلوله وليلاً. لان هذا هو التصرف الصحيح والسوي لتوعيتهم.

وفي سياق منفصل طالبت بلدية طبرق جهاز الحرس البلدي بالمدينة بضرورة متابعة أسعار الدقيق عقب ارتفاعها في المحال التجارية، داعية إلى إحالة المخالفين لجهات الاختصاص.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أكد عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية.. أن الخطوة تأتي عقب ورود شكاوى متكررة من المواطنين حول ارتفاع أسعار الدقيق في المحال التجارية.

وأكد بوالخطابية على ضرورة محاسبة أصحاب المحال التجارية التي ترفع أسعار الدقيق.. لافتا أن كل من يرفع سعر الدقيق سيتم إحالته للنيابة العامة ومصادرة الدقيق.