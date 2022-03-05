مؤكدا وصول شحنتين جديدتين.. سميو: مخزون لقاح كورونا جيد

أخبار ليبيا 24

قال مدير إدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، الدكتور عبدالباسط سميو، أن الوضع الوبائي عاد كما قبل الموجة الرابعة والاحصائيات انخفضت كثيراً.

وأوضح سميو في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 أن الموجة الرابعة انتهت.. لافتاً إلى أن الإقبال على التطعيم متوسط، حيث يتلقى الجرعة الثانية وآخرون يتلقون الجرعات التعزيزية.

وأشار سميو، إلى أن مخزون اللقاح جيد.. لافتا إلى أن لقاحي فايزر والسينوفارم متوفرين.

وأكد سميو وصول شحنتي من لقاح أسترازينيكا، حيث تم الإفراج عليها من مركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجاري توزيعها.. في حين الشحنة الثانية في انتظار الإفراج عنها بعد انتهاء الإجراءات.

يذكر أن إجمالي عدد المطعميّن في ليبيا بالجرعة الأولى وصل إلى 2,167,407 حالة.. في حين بلغ عدد متلقي الجرعة الثانية 1,098,757 حالة.. أما الجرعة التعزيزية الثالثة وصل إلى 77,406 حالة.