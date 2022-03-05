عيسى العريبي يؤكد رفض لجنة النواب لمقترح وليامز

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أعلن عضو لجنة خارطة الطريق المنبثقة عن مجلس النواب عيسى العريبي عن رفضهم لمقترح المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز.

وقال العريبي في تصريح لاخبار ليبيا 24، اليوم السبت، إن لدينا لجنه خارطة طريق ليبية ليبية والتي توجت بالتعديل الدستوري 12. ولدينا خارطة طريق واضحة مضمنة في التعديل الدستوري. والتي تؤدي إلى انتخابات بجدول زمني واضح بعد 14 شهر.

وأوضح العريبي، أن مقترح ويليامز يؤدى الى انقسام ليبيا وهي تتحمل اى عبث، أو الدخول فى نفق مظلم. والوقوف أمام الاتفاق الليبي الذي نتج عن لجنتي النواب والاعلى للدولة.

وأضاف العريبي، أن المخرجات واضحة وهي اجراء انتخابات عبر اختيار حكومة جديدة. مهامها تعزيز الاستقرار والمصالحة الوطنية وتجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وفي سياق متصل شدد النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي خلال لقائه المستشارة الأممية ستيفاني وليامز على أن المجلس لن يسمح بالانجرار إلى الفوضى والاقتتال.

وأكد اللافي ترحيب المجلس بمبادرة وليامز لوضع قاعدة دستورية عبر لجنة من مجلسي النواب والدولة.

في حين دعا المجلسين إلى التعامل مع المبادرة بالجدية الكافية حفاظًا على وحدة الوطن وسلامته.

وفي سياق ليس ببعيد أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة.

في حين أوضحت الدول في بيان مشترك. أنها تدعم مبادرة المستشار الخاص للأمين العام ستيفاني وليامز للحفاظ على الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.