عقيلة يتلقى اتصالين من سفيري أمريكا وبريطانيا

5 مارس، 2022 9:40 م
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أخبار ليبيا24

تلقى، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم السبت، اتصالين هاتفيين من سفيري الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية. وبحث معهما مستجدات الوضع في ليبيا.

وقال، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن عقيلة استقبل اليوم مكالمة هاتفية من السفيرة البريطانية. وبحثا معا تعزيز سبل التعاون المشترك بين البلدين، وآخر تطورات الأوضاع في ليبيا.

وأضاف بليحق، أن عقيلة أكد للسفيرة كارولاين هرندل على قانونية الإجراءات المتخذة بين مجلسي النواب والدولة، بشأن التعديل الدستوري الثاني عشر، واختيار رئيس حكومة جديد.

وأشار بليحق، إلى أن السفيرة أبلغت عقيلة بأنها ستزور بنغازي والمنطقة الشرقية خلال اليومين القادمين. وستلتقيه بمقر إقامته في مدينة القبة.

نورلاند يجري اتصالا مع عقيلة

من جانبها قالت السفارة الأمريكية، إن السفير نورلاند اتصل اليوم برئيس مجلس النواب وتحادث معه حول كيفية تهدئة التوترات وتجنب العنف واستعادة الزخم للانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب وقت ممكن.

وأضافت السفارة، أن نورلاند رحب بالتزام رئيس مجلس النواب الليبي للانخراط مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سريع على أساس دستوري وتأكيده على الدور الحاسم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

وذكرت سفارة الولايات المتحدة أن عقيلة ونورلاند اتفقا على أنّ ليبيا لا يمكن أن تعود إلى اضطرابات الماضي.

 

 

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5 مارس، 2022 9:40 م
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