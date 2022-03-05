الدبيبة يصدر تعليماته بصرف علاوة الأبناء لثلاثة أشهر

5 مارس، 2022 7:05 م
14
الدبيبة
الدبيبة

أخبار ليبيا 24 – خبر

وجه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة تعليماته لوزارتي الشؤون الاجتماعية والمالية، بالعمل على صرف منحة الزوجة والأبناء للعام 2022.

وأظهر خطاب عاجل موجه من وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء عادل جمعة، للوزارتين المعنيتين. تعليمات الدبيبة بصرف العلاوة المقررة عن أشهر يناير وفبراير ومارس خلال أسبوع من تاريخ المراسلة الصادرة السبت، بحيث تكون في حساب المستفيدين منها.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة قرر تخصيص مبلغ يتجاوز المليار دينار لصالح وزارة الشؤون الاجتماعية. لصرفه على المستحقين لمنحة الزوجة والأبناء عن الأشهر المستحقة.

الدبيبة يصدر تعليماته بصرف علاوة الأبناء
الدبيبة يصدر تعليماته بصرف علاوة الأبناء

 

5 مارس، 2022 7:05 م
14

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