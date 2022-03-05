فرص عمل جديدة في شركة الزويتينة للنفط شركة الزويتينة للنفط تعلن عن حاجتها إلى تعيين مستخدمين في مجال البحرية

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة الزويتينة للنفط عن حاجتها إلى تعيين عدد من المستخدمين في مجال البحرية؛ وذلك للعمل بمينائها النفطي.

وأشارت الشركة في بيان أعادت المؤسسة الوطنية للنفط نشره عبر صفحتها بـ فيسبوك.. أنها بحاجة إلى مشغلي زوارق، وبحارة على كافة المستويات.

أهابت الشركة بالراغبين في العمل بتقديم مستنداتهم وما يفيد خبرتهم في تلك المجالات وإرسالها إلى عنوان الشركة.. بالمقر الرئيسي بطرابلس أو بمكتبها ببنغازي أو بإدارة ميناء الزويتنية بالموقع.