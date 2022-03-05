الولايات المتحدة تلاحق ميليشيات حزب الله في غينيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان أنها فرضت “عقوبات على ممولين لمليشيات حزب الله اللبناني في غينيا. موضحة أنه تم إدراج رجلي الأعمال اللبنانيين علي سعادة، وإبراهيم طاهر على قائمة العقوبات لدعمهما حزب الله.

وأضافت وزارة الخزانة أنها “ستواصل كشف رجال الأعمال الممولين لأنشطة حزب الله المزعزعة للاستقرار”.

يشار أن وزارة الخارجية الأميركية، أكدت في وقت سابق، أن الولايات المتحدة ملتزمة بعرقلة نشاط حزب الله. بما في ذلك محاولات التهرب من العقوبات، محذرة من أن “أفعال حزب الله تهدد أمن واستقرار وسيادة الشعب اللبناني”.

يذكر أن واشنطن فرضت في يناير الماضي، عقوبات على 3 رجال أعمال على علاقة بحزب الله اللبناني. قائلة إن نشاطهم في تسهيل التعاملات المالية للميليشيا المدعومة من إيران يستغل موارد لبنان الاقتصادية في وقت يشهد فيه البلد أزمة.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إنها أضافت كلاً من عادل دياب وعلي محمد الداون وجهاد سالم العلم. وشركتهم دار السلام للسفر والسياحة لقائمتها الخاصة بالعقوبات.

كما أضافت أنه من خلال رجال أعمال كهؤلاء المحددين اليوم، يصل حزب الله للدعم العيني والمالي عبر القطاع التجاري المشروع. من أجل تمويل أعماله الإرهابية ومحاولاته لزعزعة استقرار المؤسسات السياسية اللبنانية.