المنفي: حريصون على إجراء الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، حرصه على تحقيق رغبة 2.8 مليون ليبي لإجراء انتخابات ديمقراطية حرة وشفافة ونزيهة.

وفي بيان له الجمعة، رحب المنفي بمبادرة المبعوثة الأممية، ستيفاني وليامز، المتمثلة في دعوة لجنة مشتركة من مجلسي النواب والدولة في أقرب وقت ممكن.. للاجتماع من أجل وضع أساس دستوري توافقي من شأنه أن يؤدي إلى انتخابات.. مشيرًا في هذا الإطار إلى بيان الدول الخمس الداعم للمبادرة.

وأعلن المنفي تأييده إطلاق حوار سياسي يؤسس لإجراء انتخابات عامة على أساس دستوري متفق عليه.

وكانت قد خاطبت وليامز مجلسي النواب والدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات.

وتتشكل اللجنة وفق اقتراح وليامز، من ست أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.

وفي سياق ليس ببعيد أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة.

وأوضحت الدول في بيان مشترك. أنها تدعم مبادرة المستشار الخاص للأمين العام ستيفاني وليامز للحفاظ على الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.