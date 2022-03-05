أيمن سيف النصر : المقترح الأخير لـ “ويليامز” لا يضيف شيئاً للعملية السياسية

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر إن المستشارة الأممية ستيفاني ويليامز تولت هذه المهمة سابقاً. ولم تستطع إنجاز شيء بخصوص القاعدة الدستورية من خلال ملتقى الحوار السياسي بجنيف. رغم توفر الظروف وانضباط العملية السياسية وقتها.

وأوضح سيف النصر في تصريح لوكالة أخبار ليبيا 24، اليوم السبت، أن مجلسي النواب و الأعلى للدولة .توصلنا من خلال لجنتيهما المكلفين بمهمة التواصل لآلية بخصوص المسار الدستوري. وخارطة الطريق التي تقود الانتخابات من خلال التعامل بموضوعية مع المعوقات والتواصل بفعالية مع المؤسسات المعنية بإنجاز الاستحقاق الانتخابي.

وتابع أنه تم تشكيل لجنتين من الخبراء بعيداً عن ضغوط المجلسين لمعالجة الاختلاف حول مشروع الدستور. ثم الاستفتاء عليه أفضل من التوقف عند قاعدة دستورية تحتاج لذات المجهود والوقت.

وأضاف أن تدخل المستشارة الأممية بهذا المقترح لا يضيف شيئاً بل قد يعيد العملية السياسية التي بدأت في التحرك إلى مربع الانسداد. الأمر الذي يستدعي قراءة واقعية المآلات قبل خوض تجربة فشل جديدة فشعبنا و بلادنا لا يحتملان تكرار الفشل والإحباط .