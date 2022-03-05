السفير الأمريكي: شجعت الدبيبة وباشاغا على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد

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قال، سفير الولايات المتحدة الأمريكية، ريتشارد نورلاند، اليوم السبت، إنه شجّع كل من الحكومة الليبية الجديدة، فتحي باشاغا، ورئيس حكومة الوحدة (المنتهية) عبدالحميد الدبيبة. على النظر في السبل التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد. وذلك في وقت تبذل فيه جهود، بتيسير من الأمم المتحدة. لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وفي تغريدة نشرتها، سفارة السفارة الأمريكية، ذكر نورلاند، إنه “في سياق التوترات السياسية المستمرة في ليبيا. تواصلت مع رئيس الوزراء الدبيبة ورئيس الوزراء المكلّف باشاغا، وأنا على ثقة من رغبة كلا القياديين في تجنّب تصعيد العنف”.

وقال نورلاند، “شجعتهما على النظر في السبل، التي يمكن من خلالها إدارة شؤون البلاد في وقت تُبذل فيه جهود. بتيسير من الأمم المتحدة، لاستعادة الزخم بسرعة نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية”.

وأضاف، “وقد شجعني سماع التزامهما المتبادل بإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن. وهذه قرارات لا يمكن أن يتخذها إلاّ الليبيون، لكنهم يحظون بدعمنا الكامل للتوصّل إلى حلول سلمية.”