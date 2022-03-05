إنفوغرافيك| تعرف على آخر تطورات أزمة الجالية الليبية في أوكرانيا

5 مارس، 2022 1:00 م
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أخبارليبيا24- إنفوغرافيك

24 فبراير

– بدأت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا

26 فبراير

– ترحيل أول 200 مواطن نحو سلوفاكيا.

– الدبيبة يوجه بالعمل على عودة الجالية الليبية من أوكرانيا.

27 فبراير

– اتصالات مجانية من المدار الجديد مع المتواجدين في أوكرانيا.

2 مارس

– المقنوش تصل سلوفاكيا لمتابعة ترحيل الجالية الليبية.

– السفارة الليبية بأوكرانيا تهيب بالليبيين بالتوجه لمقرها بكييف لنقلهم لسلوفاكيا.

– وصول 500 مواطن ليبي من أوكرانيا إلى سلوفاكيا.

3 مارس

– المنقوش تصل رومانيا لمتابعة ترحيل الجالية الليبية.

– وصول قرابة الـ “165” مواطنا من الجالية الليبية بأوكرانيا إلى ليبيا.

5 مارس، 2022 1:00 م
12

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