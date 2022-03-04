صلاح: أسمح لابنتي بتناول قطعة شوكولاتة مرة أسبوعيا 

أخبار ليبيا 24

يبدو أن المثل القائل ”ما من محبة إلا من بعد خلاف“. ينطبق بشكل كبير على قصة الحب التي جمعت نجم نادي ليفربول محمد صلاح وزوجته ماغي صادق.

وكشف نجم الساحرة المستديرة محمد صلاح، عن كواليس حبها خلال لقاء مطول مع الممثلة والإعلامية إسعاد يونس. أن قصة حبه مع زوجته بدأت منذ أيام المدرسة حيث كانا دائما على خلاف؛ إذ كانت المدرسة تقوم بتقسيم الأولاد والبنات إلى فريقين للتنافس في إجابة الأسئلة، وهو ما كان يجعلهما يتشاجران.

وأوضح صلاح،”على طول كان في بيننا خناقات، لكن اتعرفت عليها واتكلمنا أكتر وهي في الجامعة“. وبعدها بدأت قصة ارتباطنا بشكل رسمي ثم الزواج.

قصة ارتباط

وأضاف بأنه بعد زواجه انتقل إلى نادي تشيلسي، الأمر الذي جعله يقول لماغي: ”رحت تشيلسي قلت لها إنتي وشك حلو عليا“. إلا أنه أكمل ممازحا: ”ولما ما لعبتش قلت لها وشك مش حلو عليا“.

وعن حب الجمهور لزوجته، قال صلاح: ”ماغي ست مصرية على طبيعتها، مابتظهرش كتير معايا. بس مؤخرا بدأت تظهر بشكل أكبر“، مضيفا بأنه ممتن لها على كل شيء.

قائلا: ”هي مع الأطفال معظم الوقت، عليها ضغوط بشكل مختلف، ومهما اقول مش هقدر أديها حقها“.

وعن بناته مكة وكيان، استفاض النجم المصري بالحديث عنهما لأول مرة، حيث أكد على أن علاقة مميزة تجمعه بابنته الكبرى مكة. وأنه معها كصديقته وليست ابنته، مشيرا إلى أنه يلتزم الحياد في الـ ”خناقات“ بين ماغي ومكة.

نظام صارم

وتابع بأنه يمنح مكة مساحتها للتعبير عن نفسها وأنه لن يقوم بتوجيهها إلى أي شيء، إلا أنه في الوقت نفسه يفرض عليها نظاما صارما. حيث يمنعها من تناول الشوكولاتة باستثناء قطعة واحدة يوم السبت، وربما يسمح بقطعة ثانية بشكل استثنائي.

أما ابنته كيان، فتتعلم من شقيقتها الكبرى. وتبدو بشخصية أكثر قوة منها، وهو الأمر الذي لا يزعجه كأب.

وحول ما إذا كان يتمنى أن يرزقه الله بطفل ذكر، أكد صلاح على أنه كان في السابق يتمنى ذلك. إلا أنه وعندما رزق بابنته تخلى عن تلك الفكرة ولم يعد مهتما لها أبدا.

بخصوص نظامه الغذائي، قال صلاح: ”انا مابكلش فتة“، مضيفا: ”بحب السلطة. بأكل السلطة ومعاها سمك أو فراخ ورز أو بروكلي“، مشيرا إلى أنه يشعر بالذنب بعد تناول الفطير، وأوضح: ”إحساس بالذنب بجد. ولو كلت فطير وكشري في يوم واحد، كده اليوم قفل“.

وتجنب صلاح، الإجابة عن سؤال إسعاد يونس حول الدعوة التي تقولها والدته، وجعلته يحظى بكل هذا النجاح. حيث رد قائلا: ”ربنا يخليها لي، ماعرفش بتدعي تقول أيه لسه لحد دلوقتي“ .