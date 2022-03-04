أستراليا تصنف حركة حماس منظمة إرهابية

أخبار ليبيا 24

صنّفت أستراليا رسمياً، اليوم الجمعة، حركة حماس كـ “منظمة إرهابية”، وبهذا تنضم أستراليا إلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. إذ أعلنت هذه الدول في وقت سابق تصنيفها للحركة على أنها إرهابية.

وقالت وزيرة الداخلية كارين أندروز في بيان صدر صباح اليوم إن أيديولوجيات الكراهية للجماعات الإرهابية. ومن يدعمها لا مكان لها في أستراليا.

بموجب القانون الأسترالي، أي شخص متهم بالانتماء لمنظمة إرهابية. سواء كان عضوية أو تجنيد أو تدريب أو تمويل قد يواجه عقوبة تصل إلى 25 عامًا في السجن.

يشار أنه على مدار العقدين الماضيين، تم تصنيف الذراع العسكرية للحركة، كتائب عز الدين القسام، على أنها منظمة إرهابية. ولكن تقرر الشهر الماضي تطبيق التعريف على الذراع السياسية للحركة على أنها إرهابية.