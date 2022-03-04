بريطانيا تطالب ميتا وتيك توك بحجب المواقع الروسية

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طلبت وزيرة الثقافة البريطانية من شركتي التواصل الاجتماعي “تيك توك” وشركة الأم لفيسبوك “ميتا” بمنع الوصول إلى شبكة التلفزيون الروسية المملوكة للدولة “آر تي” داخل بريطانيا.

وقالت ميتا إنها ستقيد الوصول إلى وسائل الإعلام الروسية “آر تي” و “سبوتنيك” على منصاتها في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي.

وقالت هيئة تنظيم وسائل الإعلام في بريطانيا، يوم الأربعاء، إنها تدرس ما إذا كان يجب أن تحتفظ “آر تي” الروسية. برخصتها في البلاد، بعد أن كثفت تحقيقاتها في قناة اتهمتها الحكومة بأنها أداة لحملة تضليل في الكرملين.

ورداً على ذلك، قالت قناة “آر تي” الروسية إنها توقفت منذ فترة طويلة عن توقع أي شرعية. أو سبب في محاولات بريطانيا للحد من الحريات الإعلامية.

وقالت آنا بلكينا نائبة رئيس تحرير آر تي لرويترز “الآن يبدو أن بريطانيا نسيت أنها خرجت من الاتحاد الأوروبي. وتسعى لفرض نفوذ على بقية أوروبا أيضا”.

وقالت الحكومة البريطانية إن فرض حظر تام قد يؤدي إلى اتخاذ موسكو إجراءات متبادلة ضد هيئة الإذاعة البريطانية وغيرها من المؤسسات الإعلامية البريطانية.