بركات بنغازي تدعو إلى احترام قوانين مجلس النواب وتسليم السلطة بشكل سلمي

أخبارليبيا24- خاص

دعت قبيلة البركات في بنغازي اليوم الجمعة. احترام قوانين مجلس النواب الليبي، والعمل على تسليم السلطة بشكل سلمي.

وطالبت القبيلة في بيان تحصلت “أخبارليبيا24” على نسخة منه بالحفاظ على الاستقرار النسبي الذي شهدته ليبيا في الأشهر القليلة الماضية.

وأكدت القبيلة. أن التسليم بشكل سلمي يضمن سرعة العمل بخارطة الطريق التي أقرها البرلمان للوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية عاجلة.

وحثت قبيلة البركات. رئيس وأعضاء مجلس الوزراء لحكومة الاستقرار الوطنى ضرورة العمل على اختيار وإشراك الكفاءات القادرة من كافة أبناء وشرائح الشعب الليبى. فى قيادة وإدارة مؤسسات الدولة.

وشددت على تحسين إداء المؤسسات الحكومية على النحو الذى يتطلع له الكثيرون ومن شأنه تعزيز ثقة ومساندة الشعب الليبى للوصول إلى مصالحة شاملة.

وكانت حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة أعلنت أنها مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي، وأنها ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك في بيان بعد منح مجلس النواب، الثلاثاء، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وقالت الحكومة، إنها “وفي ظل هدا العبث، ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها، هجوما ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية”.

وأضافت، أنها “ستتعامل مع مثل هده التحركات وفق صحيح القانون. وبمحاسبة كل من يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين”