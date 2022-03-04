باشاغا يرحب بالبيان الصادر عن مجموعة 2+3

أخبارليبيا24

أعلن رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا. اليوم الجمعة. ترحيبه بالبيان الصادر عن مجموعة 2+3. والذي أدانوا فيه أعمال العنف والخطف والترهيب.

وأشار باشاغا. إلى أن البيان شدد على ضرورة احترام السيادة الليبية بالكامل من أجل إرساء أساس دستوري توافقي يُفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وأكد. أن مهمة الحكومة هي إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية دون أي تأخير وبكل شفافية، وذلك لتحقيق رغبة 2.8 مليون ناخب.

وكانت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. أعلنت دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة.

وأوضحت الدول في بيان مشترك. أنها تدعم مبادرة المستشار الخاص للأمين العام ستيفاني وليامز للحفاظ على الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.

وأكدت الدول. أن هذه المبادرة تسهل الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية. لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

وشجّعت جميع الأطراف الليبية المعنية. بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على التعاون الكامل مع هذه الجهود.