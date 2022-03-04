المنفي يرحب بمبادرة وليامز بإطلاق حوار سياسي

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أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ترحيبه بمبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز بشأن إطلاق حوار سياسي.

وقال المنفي في تغريدة على حسابه في “تويتر” :”أرحب بمبادرة وليامز بإطلاق حوار سياسي يؤسس إلى إجراء انتخابات عامة على أساس دستوري متفق عليه”.

وتابع رئيس المجلس :”نشيد بالمبادرة ونؤكد على ضرورة مشاركة جميع المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي دون استثناء”.

وأوضح أن إطلاق الحوار السياسي يضمن التوافق والنجاح علىي دعم المخرجات بما يحقق تطلعات الليبيين في الانتخابات والاستقرار”.

وكانت وليامز قالت إنها سترسل خطابًا إلى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بخصوص المشاورات. التي اقترح الشروع بها على الفور لوضع أساس دستوري ينقل البلاد إلى الانتخابات في أقرب وقت ممكن.