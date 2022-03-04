الكتيبة الأولى اللواء 106مجحفل تضبط مسلحين أفارقة قرب مدينة ربيانة

4 مارس، 2022 10:11 م
19
ضبط مسلحين_106
ضبط مسلحين_106

أخبارليبيا24- خاص

أكد مصد مطلع اليوم الجمعة أن الكتيبة الأولى اللواء 106مجحفل تمكنت من القبض على ثلاثة أشخاص من الجنسية الافريقية.

وأوضح المصدر في تصريح خاص لـ”أخبارليبيا24″ أن عملية القبض تمت بعد أن تم الاشتباك معهم غرب مدينة ربيانة.

وأضاف المصدر أنه تمت مصادرة عدد من الأسلحة كانت بحوزتهم، إضافة إلى مصادرة سيارة رباعية الدفع.

ورجح المصدر أن يكون هؤلاء الأشخاص تابعين لإحدى التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أنهم قالوا إنهم كانوا في انتظار مجموعة أخرى لجلب الوقود وبعض الحاجيات.

4 مارس، 2022 10:11 م
19

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