الضمان الاجتماعي يختتم حزمة دورات تدريبية في التخصصات الإعلامية

أخبار ليبيا 24

اختتم صندوق الضمان الاجتماعي الحزمة التدريبية لموظفي الإعلام بفروع الصندوق بالمنطقة الشرقية؛ وذلك في جملة من التخصصات الإعلامية.

وأوضح المكتب الإعلامي للصندوق أن الحزمة تنوعت بين دورة التحرير الصحفي.. ودورة التصوير الفوتوغرافي ودورة الفوتوشوب ودورة التصميم دورة المونتاج ودورة الصحافة موبايل.

وجاءت الحزمة بالتعاون بين إدارة الإعلام والمركز الليبي للاستشارات والتدريب.

وحضر حفل ختام الدورة مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية، خالد وريث.. ورئيس قسم التدريب بالمركز الليبي، مروة البيجو، وعدد من الإعلاميين.. حيث جرى تسليم شهادات تقدير للمتدربين.

تجدر الإشارة إلى أن ذات الدورات ما زالت مستمرة في فروع الصندوق بالمنطقة الغربية.