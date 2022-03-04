الخارجية تؤكد إجلاء 117 مواطن ليبي من مطار كوشيتسه

أخبارليبيا24_متابعات

أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي اليوم الجمعة إقلاع رحلة الخطوط الأفريقية الثانية قاصدة مطار كوشيتسه بسلوفاكيا لإجلاء الرعايا الليبين القادمين من أوكرانيا عبر الاراضي السلوفاكية والبالغ عددهم 117 مواطنا ليبي.

واوضوحت الوزارة عبر صفحتها بالفيسبوك أن القائم بالأعمال بالوكالة وأعضاء اللجنة المكلفة بسفارة دولة ليبيا لدي سلوفاكيا كانو مشرفين على عملية الإجلاء من داخل المطار .

في حين دعت الوزارة كافة الرعايا الليبين إلى الإنتباه إلى موعد الدفعة الثالثة. والتي سوف تكون الإثنين القادم. الموافق 7مارس2022.

ووجهت الوزارة الراغبين في العودة إلى أرض الوطن التوجه إلى مقر السفارة الليبية. في سلوفاكيا و تسجيل أسمائهم لترتيب رحلة المغادرة.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة الوطنية، ترحيل 500 ليبي وعائلاتهم من الجالية الليبية في أوكرانيا.

في حين أوضحت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس.. أن موظفي السفارات قاموا بتسهيل إجراءات عبورهم إلى سلوفاكيا. من خلال تأمينهم بكافة أشكال الدعم والمساعدة وتوفير الخدمات الضرورية اللازمة لهم.

ولفتت إلى أنه أنه تم الاطمئنان على سلامتهم للعودة بهم إلى أرض الوطن.

في حين لفتت الوزارة أن ما يقارب الـ 100 مواطن ليبي من المتواجدين في جمهورية سلوفاكيا أكدوا على رغبتهم في العودة إلى ليبيا.

في حين قالت الوزارة “أن عدداً آخر قد غادر فنادق الإقامة إلى وجهات غير معلومة.

وفي هذا الصدد تُخلي الوزارة كامل مسؤوليتها عن من يُعرض نفسه وعائلته للخطر والملاحقة القانونية ويصمم على البقاء في مناطق النزاع، رغم توفير كل سبل العودة للوطن بسلام”.