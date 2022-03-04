الجزء الأول..ذكريات مروعة يرويها والد شهيدين في تفجيرات القبة الإرهابية

أخبارليبيا24- إرهاب

يقول الحاج جبريل محمد:”لحظة تفجير القبة الأول. في ساعات الصباح الأولى. سمعنا دويه حتى أني ظننته في بيتي من قوته وتوقعت أن الأرض انقلبت”.

تفجيرات القبة. جريمة نكراء أدمت على ارتكابها الجماعات الإرهابية البعيدة كل البعد عن الإنسانية والرحمة. تلك الجماعات التي حاولت السيطرة على البلاد لتحيلها إلى جحيم لايطاق.

ويتابع الأب :”خرجت مسرعًا لأفهم مايجري. وما أن وصلت لمقر المحكمة القريب جدًا من بيتي رأيت جثامين لاثنين من رجال الشرطة. عرفت أحدهم. وسيارة الإرهابيين وقد انشطرت إلى نصفين ونيران ودخان وشظايا في كل مكان”.

مشهد التفجير وما بعده. مشهد مروع يعجز اللسان عن وصفه والعقل عن استدراكه. إذ كل الروايات تؤكد أنه كان يومًا دمويًا. يريد الإرهابيين جعله صورة لليبيا.

ويروي الحاج جبريل :”كانت الفوضى في كل مكان. ولا أحد يعلم ماذا جرى. ونحن في خضم هذه الفوضى يهب الانفجار الثاني”.

“وتصاعدت ألسنة النيران في السماء”، يقول الأب :”واختبأت خلف سيارة وبدأت تتساقط علينا أجزاء من الشظايا والتراب والحجارة الصغيرة من السماء”.

ويواصل الأب حديثه :”بعد أن هدأ الوضع قليلًا. توقفنا وكانت الأشلاء في كل مكان. كنا نسير على أشلاء البشر. دخان ودماء. كان هذا المنظر في ذلك الوقت. بشاعة لا يمكن وصفها”.

ويتابع الحاج جبريل الحديث عن تلك اللحظات المفزعة :”علمنا أن هناك من ذاب وتلاشى من قوة الانفجار. مررت على جثمان لشخص نصفه الأعلى غير موجود. فتبين لاحقًا أنه ابني عبدالباسط. حتى عندما ذهبت للمستشفى منعوني من رؤيته”.

ويقول الأب :”بعد أن فقدت أولادي بدأت أسأل عنهم. فأخبروني أن عبدالباسط وعبدالحميد استشهدوا. قلت أين هم أريد أن أراهم. منعوني من رؤية عبدالباسط قس المستشفى. أما عبدالحميد أعلموني أنه تم نقله إلى البيضاء”.

ويروي الأب تفاصيل تلك اللحظات :”لحقت بابني عبدالحميد إلى البيضاء. وتفاجأت بأن رأيت رأسه من الخلف مهشمًا. وقد أسجي على سرير في المستشفى شهيدًا”.

ويؤكد الحاج جبريل :”هناك في المستشفى رأيت مناظر مروعة. جثث وأشلاء وصراخ واستجداء. ومن بين تلك الجثث جثمانين للشابين المصريين اللذان يعملان لدي. أحدهم لم يتبقى منه شيء”.

وختم الأب حديثه :”أقول لليبيين اتقوا الله في أنفسكم وفي وطنكم. عليكم التوحد والحفاظ على بلادنا التي دونها لا يكون لنا معنى وقيمة”.