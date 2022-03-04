اتصال هاتفي بين الدبيبة وغوتيريش لبحث الأوضاع السياسية في ليبيا

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أجرى رئيس الحكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اتصالاً هاتفيًا مساء اليوم الجمعة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس تناول فيها الأوضاع السياسية في ليبيا.

وبحسب صفحة المكتب الإعلامي للدبيبة فقد بحث الطرفان سُبل دعم جهود الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام للمضيّ قُدُاماً لإنجاز المسار الانتخابي في أسرع الآجال الممكنة. حفاظا على الاستقرار والسلام في ليبيا.

وفي سياق متصل أعلنت فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. دعمها لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة.

وأوضحت الدول في بيان مشترك. أنها تدعم مبادرة المستشار الخاص للأمين العام ستيفاني وليامز للحفاظ على الانتقال السلمي للسلطة في البلاد.

وأكدت الدول. أن هذه المبادرة تسهل الحوار بين الجهات الفاعلة السياسية والأمنية والاقتصادية. لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية ذات مصداقية في أقرب وقت ممكن.

وشجّعت جميع الأطراف الليبية المعنية. بما في ذلك مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، على التعاون الكامل مع هذه الجهود.

وجدّدت الدول. التأكيد على استعدادها للعمل مع ليبيا وجميع الشركاء الدوليين لبناء مستقبل أكثر سلما واستقرارا للبلاد وشعبها.

وكررت دعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الجهات الفاعلة على الامتناع عن الأعمال التي قد تقوّض الاستقرار في ليبيا.

في حين أعربت عن قلقها إزاء التقارير الأخيرة عن العنف والتهديدات بالعنف والترهيب وعمليات الاختطاف.

في حين أكدت أن أي خلاف على مستقبل العملية السياسية يجب حله دون اللجوء إلى العنف. موضحة أنها على استعداد لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو بالتحريض عليه.