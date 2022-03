أوكرانيا: روسيا استولت على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا

أخبار ليبيا24

قالت أوكرانيا، اليوم الجمعة، إن القوات الروسية استولت على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا بعد أن اشتعلت النيران في مبنى بالمجمع خلال قتال عنيف مع مدافعين أوكرانيين.

وأدت المخاوف من كارثة نووية محتملة في محطة زابوريجيا إلى بث إنذار في عواصم العالم، قبل أن تعلن السلطات أن الحريق في مبنى تم تحديده على أنه مركز تدريب قد تم إخماده.

ونقلت رويترز، عن وزيرة الطاقة الأمريكية جينيفر جرانهولم. قولها إنه لا يوجد مؤشر على ارتفاع مستويات الإشعاع في المحطة، التي توفر أكثر من خمس إجمالي توليد الكهرباء في أوكرانيا.

وقال مسؤول في المؤسسة الحكومية التي تدير أربع محطات نووية في أوكرانيا إنه لم يكن هناك مزيد من القتال وإن الحريق انطفأ وأن زابوريجيا تعمل بشكل طبيعي.

وأضاف، أن “موظفي المحطة النووية موجودين في أماكن عملهم لتوفير التشغيل العادي للمحطة”.

وأظهر مقطع فيديو من المصنع، اشتعال أحد المباني، قبل أن تضيء كرة كبيرة من الشمع السماء، وتنفجر بجانب موقف للسيارات وتتصاعد الدخان في أنحاء المجمع.

“I ask you to come to your senses, immediately stop firing at the Zaporizhzhia nuclear power plant.”

Ukrainian officials say Europe’s largest nuclear plant caught fire after Russian troops began shelling the facility early Friday https://t.co/OrjrRfHZ2F pic.twitter.com/qoynM4fEme

— Bloomberg Quicktake (@Quicktake) March 4, 2022