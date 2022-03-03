وصول قرابة الـ “165” راكبا من الجالية الليبية المقيمة في أوكرانيا إلى ليبيا

3 مارس، 2022 8:48 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة الوطنية، عن وصول أول مجموعة من الجالية الليبية المقيمة في أوكرانيا.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس.. أن وصول أول طائرة إلى مطار معيتيقة بطرابلس تم عبر سلوفاكيا.. لافتة أن قرابة 165 راكبا من الرعايا الليبيين القادمين من أوكرانيا عبر الأراضي السلوفاكية.

وأوضحت الوزارة، أن الطائرة التي أقلعت من سلوفاكيا تابعة لشركة الخطوط الجوية الأفريقية.

ولفتت الوزارة إلى أنه سيتم إجلاء باقي الجالية على التوالي وعلى الدفعات تباعاً، وبشكل متسلسل خلال الأيام القادمة و إلى حين إجلاء آخر شخص إلى ليبيا.

 

3 مارس، 2022 8:48 م
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