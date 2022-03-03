وزارة النفط: إيقاف تصدير النفط هو مساس بالأمن القومي وعبث بمقدرات الليبيين

أخبارليبيا24

أكدت وزارة النفط والغاز أن إعلان مؤسسة النفط إيقاف التصدير هو مساس بالأمن القومي وعبث بمقدرات الشعب الليبي.

وأضافت الوزارة أن مثل هذه الأمور الفنية كانت تعامل على مستوى الإدارات بالموانئ والمنصات البحرية.

وأشارت إلى أنه بالرجوع إلى المركز الوطني للأرصاد الجوية. تبين بأن الأحوال الجوية على طول الشريط الساحلي لا تنص عن أي تحذير من تغيير الأحوال الجوية.

وأوضحت الوزارة أنه بحسب مركز الأرصاد فإن سرعة الرياح لم تتعدى الــ20 عقدة وارتفاع الأمواج لا يتجاوز الــــ2.50 متر كأقصى تقدير.

وذكرت وزارة النفط. أن هذا الأمر لا يتطلب إيقاف التصدير خصوصاً في ظل ارتفاع أسعار النفط الخام ووصولها إلى مايقارب الـ 120 دولاراً للبرميل.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت إيقاف التصدير في عدد من الموانيء النفطية نظراً لسوء الأحوال الجوية.