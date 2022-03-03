مشاعر فرح وشكر في ختام دورة المونتاج ضمن مبادرة بنغازي بكرة

أخبار ليبيا24

سادت، ملامح الفرح والشكر والثناء، في ختام دورة المونتاج، ضمن “مبادرة بنغازي بكرة” بين المتدربين الذي أعربوا عن سعادتهم بالالتحاق بالدورة التي انتظمت لمدة أسبوع كامل.

ووجه المتدربين، في الحفل الختامي الأربعاء، الذين عاشوا تجربة إنسانية وعلمية فريدة. كلمات الشكر والثناء على القائمين بالدورة المجانية، التي أقيمت ضمن 13 دورة على يد مدربين متخصصين بالتعاون مع مؤسسة براح للثقافة والفنون، بهدف تعزيز وصقل مهارة الشباب في بنغازي بمختلف المجالات.

يقول، المتدرب سفيان قطيش، لأخبار ليبيا24، إن مبادرة “بنغازي بكرة” كانت مبادرة جميلة وممتعة واستفدت منها وبالأخص في دورة المونتاج التي شاركت فيها”.

وأضاف قطيش، “أشكر الدكتورة ريم البركي على هذه المبادرة الرائعة، وكذلك أشكر المدرب عبدالرؤوف الأمين”.

وقال، “لقد كانت المبادرة داعم كبير وأتمنى أن أشارك في عديد الدورات القادمة. شكرًا لكل من ساهم في مبادرة “بنغازي بكرة”.

وسعادة غامرة رافقت المتدربة صفاء المبروك المريمي، وهي تعيش أجواء المبادرة. إذ تقول، “بنغازي بكرة مبادرة إيجابية وسعدت بأننا كنّا منها”. وأضافت، “لقد كانت الدورة ذات فائدة كبيرة لنا وبأفكار حديثة مواكبة لعصرنا. شاكرين فيها الدكتورة ريم البركي على جهودها الجبارة وحرصها على دعم شباب بنغازي”.

كما قالت صفاء، “الشكر موصول أيضًا للمدرب عبدالرؤوف الأمين”.

تميم قصيبات، نقل هو الآخر امتنانه للقائمين على الدورة. حيث قال إن “مبادرة بنغازي بكرة كانت ممتازة جدا بتقديم الأستاذ عبدالرؤوف الأمين، الذي قدّم كل ما يملك من معلومات هامة. أحب أن أشكر الدكتورة ريم على هذه المبادرة الجميلة لشباب بنغازي”.

كما أثنت المتدربة خيزران سالم مسعود على المبادرة ووجهت الشكر للقائمين عليها.

وفي المقابل شكرت الدكتورة ريم البركي، صاحبة مبادرة بنغازي بكرة، المتدربين على استجابتهم للمبادرة ومشاركتهم الفاعلة في الدورة.

وحثت البركي، المتدربين على مواصلة مشوارهم، متمنية لهم التوفيق والنجاح في حياتهم، ليكونوا خير عون لبلادهم ومجتمعهم.

ومن جانبه، أكد المدرب عبدالرؤوف الأمين على المتدربين بمواصلة تدريبهم وصقل مواهبهم، مشيرًا إلى أن متطلبات النجاح تحتاج إلى الاستمرارية في التدريب والعمل الدؤوب.