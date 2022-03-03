توقف صادرات ليبيا النفطية .. والسبب الأحوال الجوية ؟

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط توقف التصدير، بشكل مؤقت؛ بسبب سوء الأحوال الجوية. مشيرة إلى أن التوقف شمل ستة موانئ، هي “البريقة، الزويتينة، راس لانوف، والسدرة، الزاوية ومليته”.

وتعتبر هذه الحادثة الثانية من نوعها لذات الظرف بعد أن أعلنت المؤسسة قبل أسبوع توقف الصادرات النفطية بموانئ “السدرة. البريقة، رأس لانوف، والزويتينة” بمنطقة الهلال النفطي؛ بسبب سوء الأحوال الجوية. ترتب على أثره تأخير شحن 2,8 مليون برميل من النفط الخام كانت في طريقها للسوق الدولية.

يأتي ذلك في وقتٍ يطالب فيه رئيس المؤسسة الوطنية للنفط صرف الميزانيات. المعدة لتنفيذ مشروعات تحسين البنية التحتية والتي قدرتها المؤسسة بـ 6.7 مليارات دولار، مما سيساهم في زيادة الإنتاج اليومي من الخام بنحو 1,4 مليون برميل.