امغيب: الدبيبة بدأ عمل حكومته بالرشى والكذب والتزوير وختمه بأساليب القمع

3 مارس، 2022 11:28 م
7
سعيد امغيب
سعيد امغيب

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب. إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة بدأ عمل حكومته بالرشى والكذب والتزوير.

وأضاف امغيب. في منشور على “فيسبوك” :”الآن يختم نهاية عمل حكومته بأساليب القمع والترهيب والبلطجة بمختلف مسمياتها”.

وأوضح النائب. أن الدبيبة بهذه الأساليب يثبت للجميع أنه شخص مجنون بحب السلطة متمسك بالبقاء على الكرسي. وأنه على استعداد في سبيل ذلك أن يدخل البلاد في نفق آخر أكثر ظلمه وأكثر انسداد.

وأكد امغيب أنه بأداء رئيس الحكومة الجديدة فتحي باشاغا ووزراء حكومته اليمين الدستورية نكون قد وصلنا إلى نقطة الانطلاق لمرحلة جديدة.

وتابع النائب :”أتمنى أن تكون المرحلة الجديدة أفضل من المراحل السابقة وأن تركز عملها على الإعداد للانتخابات العامة في أقرب الآجال. وأن تؤسس فعلياً للمصالحة الوطنية. ورفع المعاناة عن المواطن. من خلال توحيد المؤسسات الأمنية والخدمية.

3 مارس، 2022 11:28 م
7

مقالات ذات صلة

محمد المنفي

المنفي يرحب بمبادرة وليامز بإطلاق حوار سياسي

4 مارس، 2022 12:35 ص
محمد الحويج

الحويج يعتمد 43 مشروعًا استثماريًا

4 مارس، 2022 12:10 ص
السيدة اليعقوبي

اليعقوبي: تناقضات الدبيبة تنم عن شخص غير مستقر لا نفسياً ولا عقلياً

3 مارس، 2022 11:57 م
مصباح أوحيدة

أوحيدة: الحكومة الجديدة نالت الثقة من 101 نائبًا

3 مارس، 2022 11:06 م
زر الذهاب إلى الأعلى