اليعقوبي: تناقضات الدبيبة تنم عن شخص غير مستقر لا نفسياً ولا عقلياً

أخبارليبيا24

أدانت عضو مجلس النواي السيدة اليعقوبي دعم رئيس الوزراء السابق عبدالحميد الدبيبة إشعال فتيل الحرب والفتنة وتقويض العملية السياسية.

واستنكرت اليعقوبي في تغريدات على حسابها في “تويتر” محاولة الدبيبة إرهاب النواب والوزراء والتحريض على القتل وعرقلته للسلام.

ورفضت عضو مجلس الواب تلك الأعمال ابتداءً من العملية الانتخابية وأد حلم الليبيين وانتهاءً بتمسكه الدكتاتوري بالكرسي وسيفعل في سبيل ذلك المستحيل.

وقالت اليعقوبي :”إلى رئيس الوزراء السابق الدبيبة من أفسد انتخابات 24 ديسمبر لن يكون داعماً لها ولو وضع الكعبة الشريفة بين يديه”.

وتابعت عضو النواب :”لما تبي حاجتك من البرلمان يصبح شرعي في نظرك رغم سوءه. ولما يجي ضدك يطلع البرلمان غير شرعي ويجب الإطاحة به”.

وختمت تغريداتها بالقول :”تناقض لا يخرج إلا من رئيس غير مستقر لا نفسياً ولا عقلياً مع احترامي”.