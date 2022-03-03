في رسالة للبعثة الأممية .. الدبيبة: ماضون في إجراء الانتخابات نهاية يونيو

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إنه سيمضي في إجراء الانتخابات في نهاية يونيو المقبل. مهما كانت التحديات والظروف احتراما لرغبات أبناء الشعب الليبي.

واقترح في رسالة وجهها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اعتماد 30 يونيو 2022 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية .

تشكيل حكومة

وقدر الدبيبة في مستهل رسالته للبعثة متابعتها للأحداث الجارية في ليبيا. وخاصة الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب بشأن تشكيل حكومة جديدة ووضع خارطة طريق. معتبرا أنها جرت بالمخالفة القانونية، وأنها تدشين لـفترة انتقالية جديدة أهم ملامحها تأخر إجراء الانتخابات التي ينتظرها كل أبناء الشعب الليبي .

وأشار في رسالته إلى تصريح الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ضرورة إجراء الانتخابات احتراما لإرادة ما يزيد على 205 ملايين ليبي، معتبرا أنه تناغم مع خطته عودة الأمانة للشعب. التي قال إنها ستكتب لها النجاح من خلال دعم دولي وإقليمي برعاية البعثة.

خطة الدبيبة للانتخابات

ولنجاح خطته، قال الدبيبة في رسالته للبعثة إنها تتطلب عددا من الخطوات الإجرائية قابلة للتطبيق حتى تنتج أجساما تنفيذية تشريعية جديدة، وتنقل بلادنا لمرحلة يسودها الأمن والسلام.

وبين الدبيبة أن خطته تتمثل في:

1- ضرورة أن تعتمد القاعدة الدستورية للانتخابات وفق الجدولة الزمنية الواردة بخطته المعلن عنها.

2- اعتماد 30 يونيو 2022 موعدا لإجراء الانتخابات البرلمانية.

3- تحديد موعد محدد للجنة المشكلة من مجلسي النواب والدولة وإضافة شخصيات وطنية لها.

4- تعتبر نتائج اللجنة المشكلة من قبل مجلس النواب والدولة ملزمة ونهائية. حتى نضمن خروجها والعمل بها دون ضغط أو تأخير من أطراف عملت على تأخير هذا الاستحقاق سابقا.

وتعهد الدبيبة في رسالته بالعمل بكل مهنية مع البعثة لنجاح هذه الانتخابات. وتحمل المهام الملقاة على عاتقه لتقديم سلطة تشريعية وتنفيذية جديدة للشعب الليبي وتوديع المراحل الانتقالية بشكل نهائي.