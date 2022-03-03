الخارجية تعلن ترحيل 500 مواطن ليبي من الجالية الليبية في أوكرانيا إلى سلوفاكيا

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أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، بحكومة الوحدة الوطنية، ترحيل 500 ليبي وعائلاتهم من الجالية الليبية في أوكرانيا.

وأوضحت الخارجية في بيان لها، اليوم الخميس.. أن موظفي السفارات قاموا بتسهيل إجراءات عبورهم إلى سلوفاكيا.. من خلال تأمينهم بكافة أشكال الدعم والمساعدة وتوفير الخدمات الضرورية اللازمة لهم.. لافتة أنه تم الاطمئنان على سلامتهم للعودة بهم إلى أرض الوطن.

كما لفتت الوزارة أن ما يقارب الـ 100 مواطن ليبي من المتواجدين في جمهورية سلوفاكيا.. أكدوا على رغبتهم في العودة إلى ليبيا.

وقالت الوزارة “أن عدداً آخر قد غادر فنادق الإقامة إلى وجهات غير معلومة.. وفي هذا الصدد تُخلي الوزارة كامل مسؤوليتها عن من يُعرض نفسه وعائلته للخطر والملاحقة القانونية.. ويصمم على البقاء في مناطق النزاع، رغم توفير كل سبل العودة للوطن بسلام”.

ووجّهت، الوزارة مناشدة عاجلة للجالية الليبية في العاصمة الأوكرانية كييف وضواحيها.. بسرعة التوجه إلى مقر السفارة الليبية، استعدادا للمغادرة إلى ليبيا، عبر المنفذ الحدودي لسلوفاكية.