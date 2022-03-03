“الحبري” يؤكد لـ “نورلاند” التزامه باستكمال توحيد المصرف المركزي

3 مارس، 2022 8:28 م
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أخبار ليبيا 24

عقد السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أمس الأربعاء، لقاء مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي، علي الحبري.

وأفادت السفارة الأمريكية، في بيان لها، اليوم الخميس.. أن الحبري أكد التزامه باستكمال إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي دون تأخير.

وأثنى نورلاند، على جهود الحبري.. في العمل عن كثب مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.. من أجل توحيد مصرف ليبيا المركزي.

وأشاد نورلاند، بدعم الحبري لوحدة ليبيا المالية والاقتصادية.. مما يساهم في الاستقرار والازدهار لجميع الليبيين.

3 مارس، 2022 8:28 م
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