إطلاق نار على وفد حكومة باشا اغا بطرابس وأختطاف وزير الخارجية

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أفادت مصادر صحافية قبل قليل أن مايسمى بالقوة المشتركة المتمركزة في مطار طرابلس قد أطلقت النار على وفد وزراء حكومة باشا اغا الذي كان يعتزم التوجه إلى طبرق.

واوضحت المصادر أن القوة المشتركة منعت الوفد من التوجه إلى طبرق. عبر الطريق البري وقامت بختطاف وزير الخارجية حافظ قدور.

في حين يأتي ذلك بعد صدور أوامر من رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة. بإغلاق المجال الجوي. وذلك لمنع إقلاع أي طائرة تضم وزراء الحكومة الجديدة.

يشار إلى أن وفد حكومة باشا اغا كان متوجهة إلى طبرق اليوم الخميس لأداء اليمين القانوني أمام مجلس النواب.

وفي سياق متصل أعلنت حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة أنها مستمرة في أعمالها بشكل اعتيادي، وأنها ستستمر في مبادرتها لإجراء الانتخابات خلال شهر يونيو المقبل.

جاء ذلك في بيان بعد منح مجلس النواب، الثلاثاء، الثقة للحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وقالت الحكومة، إنها “وفي ظل هدا العبث، ستعتبر أي محاولة لاقتحام مقراتها، هجوما ضد مقرات حكومية، وادعاء صفة غير رسمية”.

وأضافت، أنها “ستتعامل مع مثل هده التحركات وفق صحيح القانون. وبمحاسبة كل من يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين”.

وتابعت، إن “هذا النهج الذي ستتبعه، هو أقل ما يمكن أن تقوم به ضد من يرضى لنفسه أن يكون جزءا من مسرحية عنوانها التزوير والخيانة”.