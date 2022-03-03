تعرف على أول سيارة برمائية فاخرة في العالم

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أماطت ” Von Mercier”، شركة بريطانية ناشئة اللثام عن أول سيارة برمائية فاخرة في العالم. وهي مصممة لتبدو كأنها سيارة رياضية مدمجة مع وجود إشارات التصميم التي تحملها القوارب السريعة وحتى الطائرات المقاتلة.

السيارة البرمائية الجديدة تحمل اسم “أروزا” Arosa، وهي تعمل بوساطة مجموعة نقل الحركة الكهربائية. مع محرك بنزين إضافي لشحن حزمة البطارية عند الحاجة.

وتعتمد “أروزا” على مجموعة نقل الحركة التي تتألف من ثلاثة محركات كهربائية، تنتج بشكل تراكمي 118 حصانًا (88 كيلو واط). ومع ذلك، فإن المحركات لا تقوم بتشغيل أي عجلات، حيث لا توجد أية عجلات على الإطلاق. وفي واقع الأمر فإن الحافتين اللامعتين في الأمام عبارة عن دوّارات لقنوات المروحة التي تغذي وسادة الهواء.

ونظرًا لأن السيارة لا تحتوي على عجلات تقليدية، فإنها تطفو سبع بوصات عن سطح الأرض الصلبة. أو على الماء عبر وسادة هوائية. نتيجة لذلك، يمكن أن تسافر “أروزا” فوق الأرض والمياه بسرعة قصوى تبلغ حوالي 60 ميلاً في الساعة.

وقد لا تكون “أروزا” بسرعة السيارة الرياضية نفسها بأي حال من الأحوال، لكن الشركة البريطانية تزعم أنها أسرع مركبة برمائية صنعت على الإطلاق.

تشتهر الحوامات Hovercrafts -مركبة تطفو في الهواء على وسادة هوائية أسفل جسمها- أيضًا بخصائص المناولة الصعبة، لكن مؤسس الشركة مايكل ميرسييه، يقول إن نظام التحكم في الاتجاه المتقدم الحاصل على براءة اختراع من “أروزا” يبشر بقدرة فائقة على المناورة في جميع الاتجاهات الأربعة (للخلف والأمام واليسار واليمين).

وتؤكد الشركة المصنعة أن الحوامات الفاخرة جاهزة لدخول الإنتاج وقد تصل إلى السوق في وقت قريب من صيف هذا العام.وتخطط Von Mercier لصنع 50 نموذجًا من الحوامات الفاخرة لتبدأ ويدعي أن 180 زبونًا قد “أعربوا حتى الآن عن استعدادهم لشراء Arosa”.

وإذا كنت تريد حوامة، فاستعد لدفع 100,000 دولار، وهو المبلغ الذي قد يرتفع اعتمادًا على اختيار نوع الطلاء والتنجيد ونظام المعلومات والترفيه.