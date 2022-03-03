أوحيدة: الحكومة الجديدة نالت الثقة من 101 نائبًا

أخبارليبيا24

قال عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة إن الحكومة الجديدة نالت الثقة من 101 نائب حضر منهم للقاعة 93 وصوت إلكترونيا 8 نواب.

واوضح أوحيدة في تغريدة على “تويتر” كان عدد الأصوات 96 صوت ثقة. منهم 88 نائبًا داخل القاعة و 8 نواب إلكترونيًا.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن نائبًا واحدًا رفض، فيما امتنع نائب آخر عن التصويت.

وأكد أوحيدة أن في كل برلمانات العالم هنالك معارضة. حوالي 40 نائب هم صوت المعارضة خرجوا ببيان ولهم كل الاحترام.

واستطرد النائب قائلا :”لكن وجودهم من عدمه لا يؤثر على نصاب الثقة للحكومة وهم نفسهم من كانوا ضد سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية”.

وختم أحيدة تغريدته قائلا :”الخلاصة هذا هو العمل الديمقراطي. بين مؤيد ومعارض”.