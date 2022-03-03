آراء متباينة حول كيفية قضاء عطلة نهاية أسبوع

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

ينتظر الكثيرين نهاية الأسبوع بفارغ الصبر، كونه يمثل راحة للبال ويكون فيها الاسترخاء من أسبوع عمل طويل.

ويعطي أغلب الليبيون لنهاية الأسبوع اهتمام كبير لقضاء عطلة أسبوع جميلة فينظم بعظم الزيارات العائلية وينظم البعض الآخر الرحلات، بينما يفضل البعض البقاء منازلهم للحصول على قسط من الراحة.

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة آراء المواطنين حول كيفية قضائهم للعطلة. فكان السؤال: شن اديروا عادةً في عطلة نهاية الأسبوع؟”.

ردود المشاركين كانت متباينة حيث رأى البعض أن البقاء في المنزل أفضل من الخروج في عطلة نهاية الأسبوع في حين رأى الآخرون أن الخروج في النزهة يعد أفضل شيء للترويح عن النفس.

المشارك، سالم العبيدي، رأى أن البقاء في المنزل ونيل قسط من الراحة عبر النوم أفضل من الخروج.

في حين رأى المشارك، Saleh Aloriby، أن الخروج في رحلة ربيعية لجمع “القعمول” أفضل من البقاء في المنزل.

من جانبه قال المشارك، مصطفى القلفاط، أن الخروج مع أصدقائه لشرب فنجان قهوة أفضل من البقاء في المنزل.

أما المشارك، أيمن القذافي، فرأى أن عطلة نهاية الأسبوع لا تختلف بالنسبة له عن سائر الأيام.

في حين رأى المشارك، Ali Fareg أن ليبيا لا يوجد بها أماكن للترفيه عن النفس والدولة لا توفر الأماكن التي يذهب لها الفرد لقضاء عطلة نهاية الأسبوع.

أما المشارك، Ahmed Alchoubi فتمنى ألا تكتمل عطلة نهاية الأسبوع، كونه يقضي فيها أوقاتا سعيدة.

أما المشاركة، سهير موسي، فقالت أنها تقضي عطلة نهاية الأسبوع بلمة عائلية تكون حاضرة فيها بناتها وأحفادها.

من جانبها رأت المشاركة، رحمة الله، أن نهاية الأسبوع كنهايته لافتة إلى أنها تقضيها بذات الطريقة التي بدأت بيها الأسبوع.