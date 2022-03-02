مكافحة الأمراض يعلن تسجيل (857) إصابة بكورونا

2 مارس، 2022 1:49 م
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المركز الوطني لمكافحة الأمراض
المركز الوطني لمكافحة الأمراض

أخبارليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء. تسجيل عدد (857) إصابة بكورونا، ونسبة الحالات الموجبة ( 25 %).

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه استلم أمس الثلاثاء عدد (3,422) عينة. بينها عدد ( 2,565) عينة سالبة، بعدد حالات حرجة (123).

وأضاف المركز أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ (2,740) حالة، فيما تم تسجيل عدد  (07) حالات وفاة.

وأكد المركز أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 495,972 حالة، والحالات النشطة 20,828 حالة، والمتعافين 468,868 حالة، والوفيات 6,276 حالة.

2 مارس، 2022 1:49 م
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