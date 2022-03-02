لعبة “Apex legends mobile” تطلق في هذه الدول فقط

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أعلنت شركة EA أنها ستطلق لعبة apex legends mobile، الأسبوع المقبل، بشكل إقليمي محدود يتضمن عددًا من البلدان.

الدول التي ستطلق فيها اللعبة

وقالت إن الدول التي شتشهد إطلاق اللعبة 10 دول هي: أستراليا، ونيوزيلندا، والأرجنتين، وكولومبيا، وإندونيسيا، وماليزيا، والمكسيك، وبيرو، والفلبين، وسنغافورة.

الهواتف المناسبة للعبة

ذكر موقع «engadget» التقني أن اللعبة الجديدة سُتطرح لمستخدمي أنظمة أندرويد وiOS. بينما قالت شركة «Respawn» إن الإصدار الصغير سيستمر حتى شهر يونيو المقبل.

اللعبة

وأكدت أنه لن يكون هناك تداخل مع الأنظمة الأساسية غير المحمولة. إذ ستحتاج على الأقل إلى iPhone 6s للعب على iOS.

يحتاج مستخدمو أندرويد إلى 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي وOpenGL 3.0 أو دعم رسومات أعلى.

وركز المطورون على تحسينات أندرويد الخاصة بهم على العلامات التجارية الشهيرة على غرار سامسونج، وأوبو، وشاومي.

تحسينات اللعبة

قالت شركة «Respawn»، إن الإصدار الصغير سيستمر حتى شهر يونيو، وسيساعد الفريق على تحسين طريقة اللعب والمميزات قبل إطلاقها بشكل أشمل، إذ تلتزم قائمة الشخصيات الأولية للهاتف المحمول في الغالب بتلك المتوافرة عند إطلاق لعبة apex legends mobile في عام 2019.

وأضافت أن الظهور المحدود للعبة لأول مرة قدي يكون محبطًا، إذا كنت حريصًا على لعب Fortnite أو PUBG كبديل، نظرًا لأن لعبة apex legends mobile، واحدة من ألعاب Battle Royale القليلة التي تتمتع بنجاح دائم.

وأوضحت أن الظهور الأول يمثل لها فرصة كبيرة لتوسيع نطاق وصول اللعبة، فالمحتوى الأول، هو المفتاح للتنافس مع الشركات ذات الوزن الثقيل الأخرى والحفاظ على Apex في دائرة الضوء لسنوات مقبلة.