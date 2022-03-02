عقب ارتفاع أسعاره.. لجان متخفية في زي مدني تُراقب أسعار الدقيق في طبرق

بلدية طبرق تشكل غرفة لمراقبة أسعار الدقيق في المحال التجارية

2 مارس، 2022 10:52 ص
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أخبار ليبيا 24 – خاص

طالبت بلدية طبرق جهاز الحرس البلدي بالمدينة بضرورة متابعة أسعار الدقيق عقب ارتفاعها في المحال التجارية، داعية إلى إحالة المخالفين لجهات الاختصاص.

وفي تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24، أكد عميد بلدية طبرق، فرج بوالخطابية.. أن الخطوة تأتي عقب ورود شكاوى متكررة من المواطنين حول ارتفاع أسعار الدقيق في المحال التجارية.

وأكد بوالخطابية على ضرورة محاسبة أصحاب المحال التجارية التي ترفع أسعار الدقيق.. لافتا أن كل من يرفع سعر الدقيق سيتم إحالته للنيابة العامة ومصادرة الدقيق.

وأشار بوالخطابية أنه سيتم تشكيل غرفة لمراقبة أسعار الدقيق في المحال التجارية عبر لجان متخفية لا ترتدي الزي الرسمي.

يشار إلى أن مدينة طبرق تشهد ارتفاعا غير مسبوق في أسعار الدقيق.. حيث فاق سعر كيس الدقيق أكثر من 120 دينار.. الأمر الذي يترتب عليه زيادة أسعار رغيف الخبز قبل شهر رمضان المبارك.

2 مارس، 2022 10:52 ص
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