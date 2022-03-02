داعيا البعثة الأممية لدعمها.. الحزب الديمقراطي يرحب بمنح الثقة لحكومة “باشاغا”

أخبار ليبيا 24

رحب الحزب الديمقراطي بمنح مجلس النواب، الثقة لحكومة، فتحي باشاغا، بأغلبية أصوات أعضائه.

وأكد الحزب في بيان له على ضرورة الاستمرار في المسار التوافقي، والالتزام بإتمام كافة الاستحقاقات التي نصت عليها خارطة الطريق.. وتضمنها التعديل الدستوري الثاني عشر.. في خطوة وصفها الحزب بـ “غير المسبوقة” قامت على توافق ليبي ليبي بإرادة ليبية استعاد به الليبيون زمام المبادرة السياسية.

ودعا الحزب البعثة الأممية والمجتمع الدولي إلى دعم بوادر التوافق بين الأطراف الليبية.. وصولا إلى استقرار يهيئ المناخ لإجراء الانتخابات.

كما دعا الحزب كافة القوى الوطنية والسياسية والمجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية إلى تغليب المصلحة الوطنية.. والدفع نحو التقارب وتجاوز الخلاف ونبذ خطاب التحريض والكراهية.. والعمل على توسعة دائرة المشاركة بما يضمن إنجاز المصالحة الوطنية الشاملة وإنهاء الصراع، ليتحقق الاستقرار والازدهار.