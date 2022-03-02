الخارجية الروسية ترحب بالحكومة الجديدة في ليبيا بقيادة باشاغا

أخبار ليبيا 24 – خبر

رحّبت وزارة الخارجية الروسية بقرار مجلس النّواب بمنح الثقة للحكومة الليبية الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إنّها تعتبر منح الثقة خطوة مهمة نحو تجاوز الأزمة التي طال أمدها في ليبيا. على أساس تحقيق اتفاق وطني في إطار حوار ليبي داخلي شامل.

حل المهام الصعبة

وأكدت الخارجية الروسية أنّ الحكومة الجديدة ستكون قادرة على حل المهام الصعبة للفترة الانتقالية بنجاح، بما في ذلك التحضير للانتخابات العامة.

وأردفت الخارجية الروسية “نحن على استعداد للتعاون بشكل بناء حكومة فتحي باشاغا. من أجل زيادة تعزيز التسوية السياسية الشاملة في ليبيا. وكذلك تطوير العلاقات الروسية الليبية الودية التقليدية والتعاون متعدد الأوجه متبادل المنفعة”.

تصويت

وصوّت، مجلس النواب، بأغلبية 92 صوتا من أصل 101 نائب، على منح الثقة للحكومة الجديدة برئاسة وزير الداخلية الأسبق في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا. وستحل الحكومة الجديدة محل حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وأوضح، المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أنه “إضافة إلى 92 نائبا الذين صوتوا بمنح الثقة للحكومة من الحاضرين للجلسة. هناك 13 نائبا لم يتمكنوا من حضور الجلسة صوتوا بمنح الثقة إلكترونيا. ولم يتم احتساب أصواتهم من ضمن 92 الذين منحو الثقة للحكومة اليوم”.

قبول التعديلات

وجاء منح الثقة للحكومة الجديدة، في جلسة الثلاثاء في طبرق، برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، وذلك قبول بعض التعديلات على التشكيلة المقدمة من باشاغا والتي تمت مناقشتها في جلسة أمس الإثنين.

وتتشكل الحكومة الجديدة من 29 وزارة إضافة إلى ست وزراء دولة. وقال عقيلة صالح، إنه وفقا لهذا التصويت “منحت الثقة للحكومة الجديدة.”

واختار، مجلس النواب، الأسابيع الماضية، فتحي باشاغا، بعدما اعتمد المجلس خارطة طريق جديدة، يتم بموجبها إعادة تشكيل الحكومة وإجراء الانتخابات في غضون 14 شهرا كحد أقصى.